35 ka indibiduwal, milampos sa 6 ka buwan nga drug rehab

Moabot sa 35 ka mga indibidwal ang nakatapos sa tulo ka buwan nga court-mandated Outpatient Drug Rehabilitation Program sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu pinaagi sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention (Closap).
Ang mga nakatapos gilangkuban sa 31 ka lalaki ug upat ka babaye, sakop sa ika-73 nga batch sa maong programa ug giila atol sa usa ka completion ceremony nga dunay temang “A Time for Celebration and Hope.”
Nangulo si Mayor Cindi King-Chan sa seremonya ug nipahalipay sa mga nakatapos sa rehabilitation program nga nagtumong sa pagtabang kanila sa pagbiya sa ilegal nga drugas ug pagsugod og bag-ong kinabuhi.
Sa iyang mensahe, giila ni Mayor Cindi ang mga hagit nga giatubang sa mga partisipante sulod sa unom ka buwan nga rehabilitasyon ug gipadayag nga ang recovery nagkinahanglan og disiplina ug kaandam nga mausab.
Gipasalig sab niya sa mga nakatapos nga ang Kagamhanan sa Dakbayan padayon nga
mosuporta sa ilang recovery bisan nahuman na sila sa programa.
Ubos sa maong programa, ang mga partisipante nga adunay kaso sa illegal drugs gimanduan sa korte nga mopaubos sa rehabilitasyon ug counseling isip bahin sa ilang plea bargain agreements.
Naghatag ang Closap og mga serbisyo sa rehab lakip na ang assessment, counseling ug uban pang intervention nga walay bayad.
Gipahugtan sab sa programa ang kamahinungdanon sa suporta sa pamilya aron matabangan ang mga partisipante nga mapadayon ang ilang recovery ug makamugna og mas maayong relasyon sa ilang pamilya ug komunidad. / DPC