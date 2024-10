35 ka Indonesians nga kabahin sa nasikop sa Pogo hub sa Lapu-Lapu, gipang-deport

Gi-deport sa Bureau of Immigration (BI) ang 35 ka mga Indonesian national nga nangasikop atol sa raid sa giingong ilegal nga Pogo hub sa dakbayan sa Lapu-Lapu, lalawigan sa Sugbo.

Sa usa ka pamahayag, ang BI niingon nga ang gipa-deport nga mga langyaw, nga naglakip sa siyam ka babaye ug 26 ka lalaki, ningbiya sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 niadtong Oktubre 22.

Ang 35 ka mga Indonesian nalakip sa blacklist sa BI isip resulta sa ilang deportasyon.

Ang mga deportado apil sa kapin sa 100 ka mga langyaw nga nasikop sa raid nga gihimo sa giingong online gambling ug scamming operations hub sa dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Agusto 31.

Ang operasyon gihimo sa BI sa koordinasyon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, National Bureau of Investigation (NBI), Armed Forces of the Philippines, Philippine Center on Transnational Crime, ug Inter-Agency Council Against Trafficking.

"The arrest and subsequent deportation of these foreign nationals send a strong message that illegal online gambling operations will not be tolerated," matod ni BI Commissioner Joel Anthony Viado.

"We remain committed to upholding the President’s directive to ban such activities, and we will continue to work closely with other government agencies to ensure that those involved in illegal operations are brought to justice,” dugang niya.

Gipasidan-an usab niya ang ubang mga langyaw nga naghimo sa ilegal nga trabaho nga wala’y tukma nga dokumentasyon.

“You will face the full force of the law. Our operations will be relentless,” dugang niya.

Sa sayo pa, gimando ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang kinatibuk-ang pagdili sa operasyon sa Pogo sa nasod tungod sa pag-raid nga gihimo sa duha ka mga kabtangan sa Bamban, Tarlac ug Porac, Pampanga, nga nakadiskubre sa pagkalambigit niini sa mga ilegal nga kalihokan sama sa human trafficking, hacking. , scamming, surveillance sa mga website sa gobiyerno. / TPM / SunStar Philippines