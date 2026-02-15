35 ka mananagat sikop sa illegal fishing sa Daanbantayan

Mokabat sa dili mominos P3.7 milyones nga kantidad sa mga kagamitan sa panagat—lakip ang usa ka P1.5 milyones nga commercial vessel ug P2 milyones nga kantidad sa mga pukot ang gisakmit human nadakpi ang 35 ka mananagat tungod sa ilegal nga panagat sa Daanbantayan niadtong Pebrero 14, 2026.
Sumala sa pamahayag gikan sa Facebook page sa Daanbantayan Public Information niadtong Sabado, Pebrero 14, ang mga personahe sa Daanbantayan Municipal Police Station ug Bantay Dagat Daanbantayan nipahigayon og seaborne operation sa kadagatan sa Barangay Carnaza human nakadawat og mga taho bahin sa ilegal nga panagat sa dapit.
Ang mga mananagat nadakpan mga alas 6:00 sa buntag sa kasadpang bahin sa Isla de Gato sa Barangay Carnaza. Matod sa mga awtoridad, ang grupo naatlan nga naggamit og active fishing gear, partikyular na ang purse seine, usa ka gidiling pamaagi sulod sa 15-kilometro nga municipal waters sa lungsod.
Gipahigayon ang operasyon tungod sa paglapas sa Republic Act 10654, hilabi na ang: Section 86: Unauthorized fishing (panagat nga walay pagtugot) ug Section 95: Paggamit og active gear sa municipal waters.
Giingong nakalapas usab sila sa Fisheries Administrative Order (FAO) 246-1, series of 2018 (nga nagdili sa Danish Seine o “hulbot-hulbot”) ug sa Municipal Ordinance 98-02 nga nagdili sa maong mga pamaagi sa panagat sa kadagatan sa lungsod.
Ang mga nasakmit sa operasyon mao ang usa ka commercial fishing vessel nga F/V DB-JOY (body mark: DUH-6753) nga nagkantidad og P1.5 milyones, mga pukot (active fishing nets) nga gibanabanang mobalor og P2 milyones, usa ka radar-GPS unit (P120,000) ug usa ka telescope (P5,000), ug 50 ka banyera sa nagkadaiyang isda—lakip ang Tuloy, Lunos, Burot-burot, ug Buraw nga mobalor og P150,000.
Ang mga dinakpan, uban sa maong sakayan ug mga kagamitan, gitugyan na sa tukmang awtoridad alang sa dokumentasyon ug pagpasaka og kaso.
Gipahinumdom sa mga awtoridad nga niadtong Oktubre 2025, 22 usab ka mangingisda ang nadakpan tungod sa ilegal nga panagat ubos sa nasudnong balaod ug lokal nga ordinansa.
Matod sa mga opisyal sa lungsod, kining ulahing pagpangdakop nagpakita sa gipakusgan nga kampanya sa lokal nga kagamhanan batok sa ilegal nga panagat aron mapanalipdan ang marine resources ug masiguro ang makiangayong kahigayonan alang sa small-scale nga mga mananagat. / CDF