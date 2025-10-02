35 ka pamilya na-trap

Gisusi sa mayor sa Dakbayan sa Danao Nito Durano ang mga residente sa Barangay Cambubho sa Huwebes, Oktubre 2, 2025, diin dunay nahitabong pagdahili sa yuta atol sa kusog nga linog niadtong Martes sa gabii, Septiyembre 30, 2025.
Nasuta nga dunay 15 ka tawo ang kasamtangan nga gapundo sa evacuation center sa Cambuho Integrated School.
Samtang dunay 35 ka pamilya sa Dayung Kamonggay ang nagpabilin lang sa ilang panimalay tungod kay dili man sila makaagi gumikan sa nidahili nga yuta ug dagkong bato nga nibabag sa dalan.
Personal nga gidala ni Ma-yor Durano ug Vice Ma-yor Ivy Hotchkiss Durano ang relief goods alang sa mga evacuees ug sa mga pamilya nga naa lang sa ilang kabalayan uban sa abag sa Barangay Health Workers. / AYB