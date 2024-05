35 ka polis sa Davao City gihulipan, imbestigahon

Ang hinanaling administratibong relief sa 35 ka mga polis sa Davao City, epektibo niadtong Mayo 23 ug 24, 2024, girekomendar sa Police Regional Office-Regional Internal Affairs Service (PRO-Rias-Davao). Wala’y dugang nga mga opisyal nga ginganlan.

Kini nga desisyon subay sa motu proprio nga imbestigasyon sa pagkamatay sa pito ka mga indibidwal atol sa anti-illegal drug operations gikan sa Marso 23 hangtod 26.

“Based po sa recommendation ng Rias [Davao], 35 personnel lang po ang ma relieve sa post,” butyag ni PRO-Davao spokesperson, Major Catherine Dela Rey sa SunStar Davao pinaagi sa phone interview sa Dominggo, Mayo 26.

Ang listahan naglakip sa unom ka station commanders, lima ka deputy commanders, 23 ka Police Non-Commissioned Officers (PNCOs), ug kanhi city director Colonel Richard Bad-ang, kinsa nagserbisyo sa Davao City Police Office (DCPO) sulod lang sa duha ka buwan. Kini nga mga opisyal madestino na sa Regional Personnel Holding and Accounting Section (RPHAS) headquarters.

Si PRO-Davao director Brigadier General Aligre Martinez namahayag nga kini nga lakang nagtumong sa transparent ug balanse nga imbestigasyon sa buy-bust operations.

“The PNP leadership, particularly Region 11, remains committed to upholding its mandate,” said Martinez. “This includes enforcing the law, preventing and controlling crime, maintaining peace and order, and ensuring public safety and internal security – all with the active support of the community.”

Niadtong Sabado sa gabii, Mayo 25, gikondenar ni Davao City Mayor Sebastian “Baste” Duterte ang insidente sa iyang Facebook account, nga gisaway ang dayag nga pag-abuso sa gahom sa dagkong mga opisyal.