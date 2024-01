350-400 ka sakyanan sa dagat mingsalmot

Moabot og 350 ngadto na sa 400 ang natala sa Philippine Coast Guard Central Visayas (PCG) nga mga sakyanan sa kadagatan nga ningsalmot sa Seaborne Procession sa besperas sa Fiesta Señor sa Enero 20, 2024.

Gipahibawo ni Lt. Mark Mariano Larsen, deputy commander ug tigpamaba sa PCG 7, naglangkob sa maong datos ang mga rehistrado ug unregistered nga mga vessel atol sa procession.

Sa ilang talaan, anaa sa 247 ang narehistro sa ilang opisina.

Adunay 69 ka mga floating vessel nga gigamit sa mga marshal, mas daghan kon itandi sa miaging tuig nga anaa lang sa 33 ka vessels.

Giingong wala dayon ma­kapahimutang ang ubang sea vessels apan nahimo’ng malampuson gihapon sa pagsunod sa MV Martin 8, ang galleon nga giluwanan sa imahen sa Sagrada Familia.

“It started awkwardly because of the initial positioning of the participating vessels but went smooth after reaching Mandani Bay,” matod ni Larsen sa mga tigbalita sa Enero 20, 2024.

“The activity went orderly and successful as we brought it near the devotees on the piers and wharfs,” dugang niya.

NAUNLOD

Hinuon gipahibaw sa PCG nga adunay pumpboat nga nitikyaob sa kadagatan duol sa vicinity sa Pier 1 o Compania Maritima nga maoy dunggoanan sa galyon.

Nahitabo ang pagtikyaob dihang padung na modunggo ug mopakanaug sa mga pasahero ang timon sa bangka.

Ang tanang mga sakay nga devotees naluwas hinuon nga gilangkuban sa mga babaye ug lalaki.

Kini nahitabo pasado alas 10 sa buntag sa Enero 20, 2024 sa kadagatan tungod sa baywalk sa may National Museum sa siyudad sa Sugbo.

Sa video ni Rick Roble makita nga ang tumoy nga kilid sa bangka nabuslot ug gisuwayan og pugong sa usa ka crew aron di masudlan og tubig.

Apan ang tubig nakasulod sa sakayan ug nag-inanay kini og kaunlod. Apan kay may katig man, ka tunga ra sa motorbanca nalapawan sa tubig.

Makita sa video nga ang mga sakay gidali sa pagtabang sa laing taga motorbanca nga ningsalmot ra usab sa Seaborne Procession. / Mga hulagway iya sa CCLEC