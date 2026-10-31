35,000 mosalmot sa Batang Pinoy

Moabot na sa 35,894 ang nagparehistro para sa Batang Pinoy National Championships nga ipahigayon didto sa Bacolod City karong Disyembre 12 ngadto 18.
Gipahibalo sa Philippine Sports Commission (PSC) nga mao kini ang pinakadako nga Batang Pinoy kon numero sa partisipante ang basehan.
Adunay 200 ka local government units ang nipadayag na sa ilang pagsalmot. Sa 35,894 nga partisipante, 27,763 ang atleta, 6,1144 ang coaches ug 1,987 ang mga opisyal sa 30 ka sports disciplines.
Ang Batang Pinoy grassroots nga programa sa goberno para sa mga bata nga 8 ngadto 15 anyos.
“Sa Batang Pinoy nagsisimula mangarap ang kabataan. Sa Batang Pinoy naka suporta ang mga magulang. Iyan ang hangarin at diwa na gusto ng Philippine Sports Commission,’’ batbat sa ni PSC Chairman Patrick Gregorio.
Gipadayag niya nga dinhi magsugod ang umaabot nga miyembro sa national team ug sa mga batan-on nga mosulbong sa ilang gipili nga paugnat sa kusog.
Nagsugod na pagpreparar ang working committee sa maong torneyo kaabag ang LGU Bacolod.
Ang dakbayan nag-preparar sa mga eskwelahan ug nagtagana og 30,996 bed spaces para sa billeting ug accommodation.
Lakip napud ang seguridad sa mga playing venues ug billeting areas, pahugtan pud sa Philippine National Police. Isiguro pud ang seguridad mga athleta, coaches, opisyal ug mga bisita sa Batang Pinoy
Sa 30 ka sports discipilines, ang taekwondo maoy pinakadagan og partisipante nga 3,327 adunay registered athletes, gisundan kini sa aquatics (3,042), futsal (2,009), athletics (1,803), chess (1,582), arnis (1,435), ug badminton (1,300).
Gipunto pud ni Gregorio ang matabang sa ekonomiya ug turismo sa maong sports activity.
"Sports tourism will be one of the biggest winners in Bacolod. For every young athlete who comes here, there is often a parent, guardian, or family companion traveling with them,’’ matod niya.
Sa miaging Batang Pinoy Championships sa General Santos City, ang Pasig City maoy nahimong overall champion human nakabulsa og 95 ka bulawan, 72 pilak ug 87 ka bronze medals.
Gilupig sa Pasig City ang Baguio City nga nakalangkat og 91 nga bulawan, 72 ka pilak ug 74 ka bronse.
Naapil sa Top 5 mao ang Davao City (53-53-68), Quezon City (45-51-57) ug Manila City (43-37-32). / RSC