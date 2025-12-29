353 ka tawo nga nag-atubang og lainlaing kaso, gidakop

Moabot sa 353 ka tawo nga nalambigit sa lainlaing mga kaso ang nangadakpan, samtang P13.2 milyunes sab nga balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit atol sa usa ka semana nga anti-criminality law enforcement operation sa Police Regional Office (PRO) 7.
Ang ilegal nga drugas nga adunay gibug-aton nga dul-an duha ka kilo nasakmit sa nagkadaiyang unit sa kapulisan sa Central Visayas sulod sa usa ka semana gikan sa Disyembre 21-27, 2025.
Ang 353 ka mga suspek giingong nakalapas sa upat ka flagship program sa Philippine National Police atol sa holiday season.
Sa kampanya batok sa ilegal nga drugas, ang PRO 7 nakalusad og 216 ka anti-illegal drug operations nga niresulta sa pagkasikop sa 237 ka drug personalities ug pagkasakmit sa 1,953.65 gramos nga gituohang shabu nga dunay standard drug price nga P13,285,092.
Samtang nakasikop sab ang kapulisan og 51 ka mga wanted persons atol sa 54 ka manhunt operation sa nagkalainlaing unit sa
PRO 7 diin 14 niini nabutang sa most wanted persons.
Wala sab magpaulahi ang ilang paggukod sa loose firearms sanglit nakadakop sila og 25 ka mga suspek ug nakaimbargo og 55 ka nagkalainlaing kalibre sa armas, 109 ka bala, ug duha ka explosives.
Nagpasko sab sa bilanggoan ang 40 ka mga sugarol human nilusad og 25 ka anti-illegal gambling operations ang kapulisan diin P6,280 nga kuwarta sa sugal ang nasakmit.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa PRO 7, nipasalig sa publiko nga ang pagpakusog sa ilang operation batok krimen magpadayon bisan mahuman na ang holiday season subay sa pagpangandam sa kapulisan sa dagkong kalihukan sa Central Visayas nga mao ang Sinulog ug ASEAN Summit. / AYB