355 ka tawo nawad-a’g balay

Moabot ngadto sa 355 ka mga indibidwal ang nawad-an og balay sa nahitabong sunog sa Sityo Centro ug Sityo Sliding Hills, Barangay Labogon, Dakbayan sa Mandaue alas 5 pasado sa hapon niadtong Martes, Oktubre 20, 2026.
Base sa labing uwahi nga datos gikan sa Mandaue City Social Welfare Services Office nga naglangkob dul-an sa 100 ka pamilya ang apektado.
Natala sa imbestigasyon sa Mandaue City Fire nga mokabat sa P3.1 milyunes ang danyos sa maong sunog.
Pipila ka mga residente ang nagduda nga posible’ng tungod kay adunay nag-welding hinungdan sa pag-ulbo sa sunog nga giingo’ng nagsugod sa balay sa usa ka mekaniko.
Gikataho nga anaa sa 2,100sqm ang gilapdon sa lugar nga naapektuhan ug moaabot sa 72 ka mga balay ang hingpit nga naugdaw.
Ang mga nabiktima kasamtanga’ng gipahiluna sa Barangay Labogon Gym. /