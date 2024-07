36 ka balay nasunog; 1 samdan

Dili mominos 36 ka balay ang naapektohan sa sunog sa Sityo Sudlon, Barangay Catarman, lungsod sa Cordova sa isla sa Mactan, alas 9:25 sa buntag, Dominggo, Hulyo 14, 2024.

Usa ang angol human nakuryentihan nga si Almario Angco, 35, ug luwas na ang kahimtang sud sa tambalanan.

Sa pasiunang kasayuran nga nakuha sa Superbalita Cebu pinaagi sa fire investigator nga si F01 McDowell Maglangit, nasuta nga 22 ka balay ang hingpit nga naugdaw ug 14 ka balay ang nakan-an sa kayo.

Matod ni Maglangit, ang sunog gipasaka sa first alarm sa alas 9:30 sa buntag, second alarm sa alas 9:45 ug third alarm sa alas 9:52 sa buntag.

Gidekalarar nga fire under control sa alas 9:57 sa buntag ug fire out sa alas 10:15 sa buntag.

Gibanabana sa kabomberohan ang danyos sa sunog nga moabot og P250,000 diin 36 ka pamilya ug 85 ka mga indibiduwal ang naapektohan.

Ang sunog giiingong nagsugod gikan sa balay ni Emeterio Pogoy ug gisusi sa kabom­berohan ang sinugdanan sa pag-ulbo sa kayo. / DVG