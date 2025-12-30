36 ka crates sa butane canisters gisakmit sa CIDG

Ilegal nga namaligya og butane canister ang gisikop sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG)-Mandaue City Field Unit alas 8:02 sa gabii, Lunes, Disyembre 29, 2025, sa UN Avenue, Barangay Alang-Alang, Siyudad sa Mandaue.
Ang napusasan giila nga si alyas Boy, 41, taga Gil Tudtud Street, Sitiyo Lahing-Lahing, Barangay Mabolo, Siyudad sa Sugbo.
Nasakmit sa mga sakop sa CIDG ang 24 ka crates nga dunay sulod nga tag 12 ka butane canister ug laing 12 nga crates nga dunay sulod nga 24 ka butane nga dunay marka sa usa ka kompanya nga Rufrance Butane.
Gibanabana nga moabot ngadto sa P80,000 ang kantidad sa produkto sa Republic Gas Corporation (Regasco) samtang sa Rufrance moabot usab sa P50,000 ang nasakmit.
Una na nga nisang-at og reklamo sa buhatan sa CIDG ang Regasco ug ang Cebu Rufrance Multigas Corporation subay sa paghitak sa pagpayuhot sa ilegal nga butane nga nagdala sa ilang pangalan.
Ang pagpamaligya ug pag-refill sa branded nga butane products sa maong suspek way pagtugot sa ilang kompanya ug tungod niini, gi-monitor siya sa CIDG.
Nilusad og surveillance ang kapulisan ug nasuta nga tinuod ang reklamo sa lehitimo nga kompanya ug giaksiyunan pinaagi sa entrapment.
Human madakpan si alyas Boy, gipangitaan siya'g permit gikan Department of Energy apan wala siyay napakita nga nagpasabot nga ilegal kini.
Ang mga nakuhang ebidensya gidala sa buhatan sa CIDG 7 samtang ang suspek gikustodiya.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Section3 sa Republic Act 5700 ug Section 168 sa Republic Act 8293 ug Section 38 par b(2) sa Republic Act 11592. / AYB