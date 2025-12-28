36 ka durugista sa Rehiyon 7 sikop sulod sa usa ka adlaw

Nakasikop og 36 ka mga drug personality ang Police Regional Office (PRO)-7 sulod lang sa usa ka adlaw nga dungan nga anti-illegal drug operation sa tibuok Central Visayas niadtong Disyembre 26, 2025.
Ang operasyon nakasakmit og gibanabanang P4.2 milyones nga balor sa illegal nga drugas.
Ang hiniusang operasyon, nga gilangkuban sa lainlaing units sa kapulisan sa PRO-7 sa pakig-alayon sa Philippine Drug Enforcement Agency 7, nagpakita sa walay hunong nga kampanya batok sa illegal nga drugas hilabi na panahon sa holiday season diin gituohan nga mogara ang pagkuyanap sa shabu.
Ang labing dako nga nasakmit nahitabo sa Dakbayan sa Mandaue diin ang mga sakop sa City Intelligence Unit ug City Drug Enforcement Unit nilusad og buy bust operation sa Sitiyo Pilit, Barangay Cabancalan alas 8:47 sa gabii.
Ang maong operasyon niresulta sa pagkasikop sa usa ka lalaki, kinsa gitumbok nga high value individual. Nasakmit sa kapulisan ang 150 gramos nga gituohang shabu nga gibanbanang mokantidad og P1,020,000.
Ang tanan nga nangadakpan kasamtangan nga gipangkustodiya sa mga custodial facility sa kapulisan ug giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 samtang ang nakuha nga mga ebidensya giduso na sa PNP Forensic Unit alang sa himuon nga chemical analysis.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa PRO-7, nibutyag nga ang kapulisan sa Central Visayas dili motugot nga ang mga kriminal mopahimulos sa mga kasaulogan sa Pasko ug pagsugat sa Bag-ong Tuig.
“These drug personalities take advantage of the holiday season, thinking that law enforcement is relaxed. Let this serve as a clear warning: We will not allow illegal drugs to poison our communities at any time of the year. Our operations will remain relentless, strategic, and uncompromising,” matud ni Maranan.
Giawhag usab ni Maranan ang publiko nga padayon nga mosuporta sa kapulisan sa ilang kampanya batok sa illegal nga drugas pinaagi sa pagsumbong sa kadudahan nga kalihukan sa ilang tagsatagsa ka dapit.
Tumong niini aron mamalinawon, hapsay, ug walay mahitabong krimen sa ilang palibot dungan sa pasalig nga hatagan og proteksyon ang publiko. / AYB