Niabot sa 36 ka motorista ang gitiketan tungod sa paglapas sa mga lagda sa trapiko atol sa hiniusang operasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office (CCPO) ug Land Transportation Office (LTO) 7 sa dalan R. Duterte, Barangay Guadalupe, Siyudad sa Sugbo niadtong Martes, Nobiyembre 24, 2026.
Lakip sa kasagarang kalapasan nga nasakpan sa operasyon ang pag-counterflow ug kakuwang sa gikinahanglang dokumento sa mga motorista.
Gipahigayon ang operasyon isip kabahin sa pagpalig-on sa disiplina sa kadalanan ug kaluwasan sa publiko subay sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code ug Cebu City Ordinance 801.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jomar Medil, hepe sa TEU-CCPO, gihimo nila ang operasyon tungod sa sunod-sunod nga vehicular accidents ug sa nagkadaghan nga sakyanan sa dakbayan.
Matod niya, tungod sa nagkahuot nga mga karsada, mas gikinahanglan ang hugot nga pag-monitor sa mga motorista nga wala motuman sa balaod, ilabi na ang mga nag-counterflow.
Gipasabot ni Medil nga dili lang silot ang tumong sa pagpatuman sa mga lagda sa trapiko, kondili ang pagpahinumdom sa matag motorista sa ilang responsibilidad aron malikayan ang aksidente ug mapanalipdan ang kinabuhi sa mga naggamit sa karsada.
Gihangyo sab niya ang mga motorista nga segurohon nga kompleto ang ilang mga dokumento, lakip na ang rehistro sa sakyanan ug lisensya sa pagmaneho, sa dili pa mogamit sa kadalanan.
Nangulo sa operasyon si Police Senior Master Sergeant Perez ubos sa kamanduan ni Medil. / AYB