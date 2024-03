36 ka pamilya nagdumili sa paghawa human gidemolis

Taliwala sa demolisyon niadtong Pebrero 14, 2024, ang 36 ka mga pamilya sa Barangay Hipodromo, dakbayan sa Sugbo ang nagdumili sa pagpahawa sa ilang mga panimalay hangtod nga dili sila mahatagan og tukmang kabalhinan.

Matud pa sa maong mga pamilya, wala maapil ang ilang mga pangalan sa mando sa korte alang sa demolisyon.

Apan, sa miaging pakighi­nabi sa SunStar Cebu, si court sheriff Erwin Bureros niingon nga ang tanang balay sulod sa lote malakip sa guba.

Nasayran nga niadtong Peb­rero 14, ang mga residente sa Lot A-1-B duol sa entrance road sa barangay nag-atubang sa pagpalayas, tungod kay gipatuman ni Bureros ang demolition order pabor sa tag-iya sa pribadong lote nga Aznar Basque Properties Inc., ang writ of demolition gipirmahan sa Cebu City Judge Anacleto Debalucos sa Regional Trial Court Branch 17.

Sa pakighinabi sa SunStar Cebu niadtong Pebrero 28, si Hipodromo Barangay Kapitan Ruperto Bacolod niingon nga sa ilang pakigtagbo sa mga opi­syal sa city government, ilang gihangyo si Bureros nga temporaryong ihunong ang demolisyon sa lote niadtong Pebrero 29.

Si Bureros nagkanayon nga ang demolisyon ipadayon mga alas 9:00 sa buntag sa Marso 9.

RELOCATION GIPAABOT

Gihangyo usab ni Bacolod ang city government nga paspasan ang proseso sa tabang ug relokasyon nga nag-ingon nga ang relokasyon ug tabang pinansyal mahimong magdugay tungod kay kini kinahanglan pa nga iprose­so sa Division for the Welfare of the Urban Poor (DWUP).

Matod niya, ang tabang gikan sa City Government nagkantidad og P28,000.

Adunay 70 sa 145 ka pamil­ya nga nalista nga biyaan ang lote samtang ang pipila ka residente ang nagsaylo sa Cahipa Multipurpose Gym sa barangay.

Inay mobalhin, dunay mga molupyo nga nidawat og P57,000 nga bayad gikan sa pribadong tag-iya.

Si Lester Batobalani, 31, nga 30 ka tuig nang nagpuyo sa apektadong lote, nasurprisa ng wala na ang ilang balay sa iyang pag-abot. / RJM