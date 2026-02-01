36 na ang na-recover nga patay sa pagkalunod sa M/V Trisha Kerstin 3

Nisaka na ngadto sa 39 ang gidaghanon sa nakalas nga mga kinabuhi gikan sa nalunod nga roll-on/roll-off (Roro) ferry nga M/V Trisha Kerstin 3 sa kadagatan sa Basilan sa pagpadayon nga operasyon sa pagpangita ug pag-recover paglabay sa usa ka semana human sa insidente.
Ang Philippine Coast Guard (PCG), nga maoy nangulo sa pag-recover, nitaho nga tulo pa ka mga lawas ang na-recover niadtong Dominggo, Pebrero 1, 2026. Duha ka mga lawas ang nakit-an duol sa Baluk-Baluk Island ug Mataja Island, samtang ang usa na-recover sa lawod sa hapon niana nga adlaw.
Ang na-recover nga patay’ng mga lawas gidala ngadto sa Dakbayan sa Zamboanga alang sa pag-ila ug saktong disposisyon. Matod sa PCG, ang kinatibuk-ang ihap sa mga naluwas nagpabilin sa 316, samtang ang mga awtoridad nagpadayon pa sa pag-verify sa pinal nga ihap sa mga pasahero ug sa mga missing taliwala sa nagkasumpaki nga mga taho gikan sa mga pamilya ug mga search team.
Nalunod ang barko sa sayong kabuntagon niadtong Enero 26, mga 2.75 nautical miles sa amihanan-sidlakan sa Baluk-Baluk Island sa lalawigan sa Basilan, samtang naglawig gikan sa Dakbayan sa Zamboanga padulong sa Jolo Island sa Sulu. Ang barko adunay sakay nga 332 ka mga pasahero ug 27 ka mga tripulante.
Ang mga naluwas nibutyag og kalit nga problema sa barko nga hinungdan sa pagkalunod niini, nga niresulta sa usa ka dako nga search and rescue (SAR) operation nga gilangkuban sa mga unit sa PCG, mga team sa lokal nga kagamhanan, ug boluntaryong mga mangingisda.
Ang Maritime Industry Authority (Marina) ug ang PCG nag-imbestigar karon sa hinungdan sa insidente, lakip na ang posibleng mga kalapasan sa kaluwasan ug uban pang mga iregularidad.
“Marina probers are in Zamboanga to investigate. It’s hard to give conclusions at this point, but we are seeing different violations,” asoy ni Marina spokesman Luisito delos Santos. “For now, investigation showed that the passengers were supposed to board a different ship. The vessel’s name indicated in the ticket was allegedly different from the ship that was deployed. The passengers were not reportedly informed about this,” dugang niya.
Namatikdan sa mga awtoridad sa Basilan nga ang dapit diin nalunod ang barko adunay mga peligro sama sa kusog nga sulog ug usahay, mga manunukob sa dagat (sama sa iho), nga nakapalisod sa operasyon ug nakapahinay sa pag-recover sa mga lawas.
Isip tubag niini nga trahedya, ang Department of Transportation (DOTr) gikataho nga nagsusi na sa prangkisa sa tag-iya sa maong ferry ug gipahugtan ang inspeksyon sa ubang mga barko nga nagbiyahe sa susamang mga rota sa pakigtambayayong sa PCG ug Marina. / TPM/SunStar Philippines