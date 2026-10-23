3,670 mobantay sa ADMM sa Lapu-Lapu

Moabot sa 3,670 ka mga polis, sundalo ug uban pang augmentation forces ang ipakatap alang sa ipahigayong Asean Defense Ministers Meeting (ADMM) 2026 gikan Oktubre 28 hangtod 31, 2026, sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Gihimo na ang presentation of troops ug logistics resources atol sa gipahigayong send-off ceremony sa dili pa sila opisyal nga i-deploy unya sa Lunes, Oktubre 26, 2026.
Sumala sa data gikan sa Police Regional Office (PRO) 7, kini ang mga gidaghanon sa personnel nga ipangkatap: Philippine National Police (PNP): 2,312, Bureau of Fire Protection (BFP): 478, Philippine Navy: 341, Philippine Army: 214, Department of Health (DOH): 155, Office of Civil Defense (OCD): 80, Philippine Coast Guard (PCG): 60, ug Bureau of Jail Management and Penology (BJMP): 30.
Gipahayag ni Police Lieutenant Colonel Rolan Aliser, spokesperson sa PRO 7, nga bisan pa man kon matapos ang tigom sa Oktubre 31, molungtad gihapon ang deployment sa seguridad hangtod Nobiyembre 1, 2026.
“Ang activity man gud mo-last pagka-October 31, pero duna man tay mga post-deployment pa ana mao nang moabot ta sa petsa 1 sa Nobiyembre in connection with the Asean” matod pa ni Aliser.
Kini nga lakang aron maseguro nga walay matala nga krimen ug luwas nga makabiya sa dakbayan ang mga delegado gikan sa nagkalainlaing nasod nga sakop sa Asean.
Gawas sa dapit nga pagahimuon ang tigom sa usa ka hotel sa Lapu-Lapu, hatagan sab og hugot nga seguridad ang mga rota ug dalan sa Dakbayan sa Sugbo diin naka-schedule nga mobisita ang mga delegado sa katapusang adlaw sa maong kalihukan.
Bisan wala’y natala nga hulga sa seguridad ang PRO 7 ug ang Armadong Kusog sa Pilipinas (AFP), gisaka na gihapon ang ilang alert status gikan sa normal ngadto sa heightened alert.
Nagpasabot kini nga gidili sa pagkakaron ang pag-leave o pag-absent sa tanang polis.
Gipalapdan sab ang ilang intelligence monitoring ug hugot nga gidili ang pagpaduol sa mga progresibong grupo nga magpahigayon og lihok-protesta duol sa venue sa tigom. / AYB