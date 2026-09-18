37 ka balay, naugdaw sa sunog sa Mambaling

Moabot sa 37 ka balay ang hingpit nga naugdaw atol sa nahitabong sunog sa Sityo Lawis, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo pasado alas 3 sa hapon, Biyernes, Septiyembre 18, 2026.
Nadawat sa kabomberohan sa Dakbayan sa Sugbo ang alarma sa sunog alas 3:26 sa hapon ug ila dayon kini nga gisaka sa first alarm sa alas 3:32 human masayran nga residential area ug gama sa light materials ang kabalayan.
Gideklara nga kontrolado ang sunog pagka alas 4:34 sa hapon ug pagka alas 5:30 hingpit na nga napawong.
Base sa data sa Cebu Bureau of Fire Station nga 71 ka pamilya kun 264 ka indibidwal ang apektado sa maong sunog.
Gisubay pa kon unsay hinungdan niini.
Samtang, adunay tulo ang naangol nga nakaangkon og paso. /AYB