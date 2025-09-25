38 ka cyber libel case batok sa content creator

Ang content creator nga si Cassandra Vanessa “Cassie” Japos nag-atubang og daghang kaso sa cyber libel, uban sa lahi nga mga kaso sa paglapas sa Data Privacy Act ug unjust vexation nga may kalambigitan sa cybercrime.
Ang mga kaso gipasaka atubangan sa Mandaue City Prosecutor’s Office, Hall of Justice.
Tulo pa ka indibidwal, sila Wilwenrose Agor, Peter Paul Daradal, ug Enecleto Adapon Coyme Jr., ang gikasuhan sab human nalambigit sa pagpakaylap sa mga defamatory posts ni Japos.
Kadaghanan sa mga reklamo gisumiter ni Meunnie Cullantes.
Ang ubang mga reklamante pulos mga miyembro sa Elites Empire ug mga distributor sa AIM Global Group of Companies (AGG). Ang kaubang vlogger nga taga Cebu nga si Jomie Hospital ug usa ka ginganlan og Gregg nipasaka sab og reklamo batok kang Japos.
Ang Elites Empire usa ka marketing group o organisasyon sa mga distributor sulod sa AGG, usa ka kompanya sa network marketing nga nagbaligya og mga wellness products ug serbisyo sama sa insurance.
Ang mga miyembro niini, matod pa, nakadawat og mga pakete sa produkto sa AIM Global nga katumbas sa ilang membership fee o usa ka insurance package nga parehas og kantidad.
Ang founder sa Elites Empire nga si Pearl Hung nidugang og mga reklamo sa paglapas sa data privacy ug unjust vexation nga may kalabutan sa cybercrime. Ang mga kaso naggikan sa serye sa mga video nga gi-upload ni Japos nga nag-akusar sa Elites Empire nga usa ka scam ug nag-angkon nga na-scam siya og P30,000.
Aron suportahan ang iyang mga pag-angkon, iyang gipaambit ang mga screenshots sa iyang pribadong panagbayloay og mensahe kang Cullantes. Bisan pa, kining mao gihapong mga screenshot ang nagpadayag nga aduna siyay insurance coverage nga direkta nga nagsumpaki sa iyang mga alegasyon.
Si Hung, pinaagi sa iyang legal counsel, sa sayo pa nagpadala og cease-and-desist letter nga gipetsahan og Septiyembre 15, nga naghangyo kang Japos nga undangon ang paghimo og “bakak ug malisyusong mga pahayag” nga matud nila, gilaraw aron daoton ang reputasyon sa Elites Empire. / PR