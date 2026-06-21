38 ka marino gikan sa barkong may hantavirus, nakauli na

Napapauli na sa Department of Migrant Workers (DMW) ang 38 ka mga Pilipinong crew sa MV Hondius human nila makompleto ang ilang quarantine sa Netherlands tungod sa nahitabong hantavirus outbreak sulod sa barko, niadtong Biyernes sa gabii, Hunyo 19, 2026.
Sa usa ka post sa social media, gibutyag ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac nga nangabot na gikan sa Netherlands ang 38 ka mga seafarers nga Pilipino.
"Our 38 MV Hondius Filipino seafarers arrived home safely last night from quarantine in the Netherlands," matod ni Cacdac.
Si Cacdac nagkanayon nga padayon gihapon nga makadawat og sweldo ang mga seafarers alang sa nahabiling mga bulan sa ilang kontrata ug pabilin silang empleyado sa tag-iya sa barko.
Kahinumdoman nga adunay kinatibuk-ang 38 ka Pilipinong crew sulod sa MV Hondius diin gideklara ang usa ka hantavirus outbreak.
Ang maong 38 ka Pilipinong crew gipaubos dayon sa quarantine sa Netherlands hangtod niadtong Hunyo 18 sa wala pa sila tugoti nga makabalik sa nasod. / Anton Banal/SunStar Philippines