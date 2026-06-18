38 ka paresan ang gibugkos sa kaminyuon

Giusa sa kaminyuon ang 38 ka paresan atol sa gipahigayon nga Kasalan ng Bayan 2026 niadtong Huwebes, Hunyo 18, 2026 nga kabahin sa kalihokan sa 65th Charter Day sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Ang seremonyas gipahigayon sa Nuestra Señora de Regla Parish National Shrine nga gipasiugdahan sa kagamhanan sa dakbayan.
Si Mayor Cindi King-Chan sa iyang mensahe nga ang pagtukod og pamilya mas bintaha nga adunay tiunay nga gugma, commitment ug ang hugot nga pagtuo sa Diyos, aron molahutay sa taas nga panag-uban isip magtiayon.
Ang matag paresan adunay libre nga wedding rings, wedding cake, red wine, ug cash gift nga P10,000. / DPC