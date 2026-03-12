38 ka Pinoy seafarers luwas ra human giatake ang ilang barko duol sa Strait of Hormuz

Labing minos 38 ka Filipino seafarers ang gikatahong luwas human sa bag-ohay lang nga pag-atake sa duha ka barko sa Persian Gulf duol sa Strait of Hormuz, sumala ni Department of Migrant Workers (DMW) Secretary Hans Leo Cacdac niadtong Huwebes, Marso 12, 2026.
Sa usa ka interview sa radyo, giingon ni Cacdac nga ang duha ka barko nga adunay 21 ug 17 ka Filipino crew members ang naigo sa mga projectile sulod sa milabay nga 48 ka oras.
Matod niya, ang mga apektadong tripulanteng Pilipino kasamtangan nang gidala ngadto sa mas luwas nga mga pantalan. Gibutyag ni Cacdac nga adunay dul-an sa 7,313 ka Filipino seafarers ang naka-deploy karon sa Middle East. Gipaneguro niya nga ang ahensiya padayon nga nag-monitor sa sitwasyon sa mga Pinoy nga seaman sa maong rehiyon nga gihasol sa kagubot.
Sa laing bahin, giingon ni Cacdac nga padayon pa ang pagpangita sa usa ka Filipino seafarer nga nahanaw human gipadala ang usa ka tugboat aron motabang sa usa ka barko sa Strait of Hormuz. /TPM/SunStar Philippines