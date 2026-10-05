38 ni Bingil miagak sa UV Lancers

Nagpaulbo og 38 puntos si Winston Bingil aron agakon ang defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers sa dakong kadaugan batok sa Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Wildcats, 85-63, sa main game niadtong Dominggo sa gabii, Oktubre 4, 2026, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) college basketball sa Cebu Coliseum.
Sa kadaugan, ningsaka ang Green Lancers ni coach Gary Cortes sa 6-1 nga rekord ug nakapatong kini pagbalik sa naandan niining puwesto – solong liderato.
Pagsugod pa lang sa duwa, nanginit na ang mga kamot ni Bingil sa tanang anggulo ug daw nag-inusara kining sundalo nga nakigbatok sa Wildcats.
Sa pagpangulo ni Bingil, ningbulhot dayon ang opensa Green Lancers hangtod nga nakaposte kini og 69-49 nga labaw human sa 3rd quarter.
Human niini, wala na nakabangon pagbalik ang Wildcats, nga nahagsa sa 4-4 nga rekord.
Ning sangkaa, tataw nga gitugyan sa Green Lancers ang ilang opensa ngadto kang Bingil samtang ang uban nilang mga magduduwa nagtutok sa laing departamento.
Ang Green Lancers ningdominar sab sa rebounds, 44-26, ug assists, 25-9.
Sa laing duwa sa college division, gipayukbo sa University of Cebu (UC) Webmasters ang University of the Philippines-Cebu (UPC) Fighting Maroons, 67-54.
Samtang sa bugtong duwa sa high school division, gipangpukan sa UC Baby Webmasters ang San Carlos School of Cebu (SCSC) Baby Warriors, 71-62.
Magpadayon ang mga aksyon sa torneyo karong Martes, Oktubre 6, sa samang venue. / ESL