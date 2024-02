38th Edsa People Power gisaulog

Gihandom sa mga Filipino niadtong Dominggo, Pebrero 25, 2024, ang ika-38 nga anibersaryo sa Edsa People Power Revolution.

Gatusan ka mga tawo, apil ang mga biktima sa Martial law, ilang mga paryente, pamilya ug mga supporter, nagtapok sa People Power Monument diin gipahiga­yon ang wreath-laying ug commemorative rites, nga gipangulohan ug gi-organisar sa National Historical Commission of the Philippines (NHCP).

Si Ian Alfonso, supervising researcher sa NHCP’s Research, Publication and Heraldry Division, niingon nga ilang handumon ang makasaysayanong panghitabo.

“Ito po ay taon-taon naming gugunitain hangga't mayroon kaming mandato,” matod niya.

“Hangga't maaari po sana ay manatili 'yung alaala, especially 'yung naging pakinabang ng bayan after 1986. 'Yun sana 'yung maappreciate ng Pilipino sa kasalukuyan,” dugang pa niya.

Ang Pebrero 25 naghandom sa kalampusan sa katawhang Pilipino sa pagpalagpot kang kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr., kinsa kinahanglang mokagiw ngadto sa Hawaii diin siya nabihag hangtod sa iyang kamatayon sa Honolulu niadtong Septiyembre 28, 1989.

Gipamunuan ni Marcos Sr. ang nasod sulod sa kapin sa 20 ka tuig, katunga niini ubos sa martial law.

Ang Malacañang, bisan pa, nagpakahilom taliwala sa pag­handom sa People Power Re­volution.

Si Presidente Ferdinand Marcos Jr., anak sa nitaliwan nga Presidente, wala iapil ang Edsa People Power Anniversary sa listahan sa mga holiday karong tuiga, nga nag-ingon nga kini adunay “minimum socioeconomic impact” tungod kay kini mahulog sa usa ka Dominggo.

Niadtong 2023, imbes nga saulogon ang anibersaryo sa Edsa sa mismong adlaw, Pebrero 25, nga nahulog sa Sabado, gibalhin kini ni Marcos sa Pebrero 24, usa ka Biyernes, aron hatagan ang agianan sa usa ka taas nga katapusan sa semana “to enable our countrymen to avail of the benefits of a longer weekend pursuant to the principle of holiday economics.” / SunStar Philippines