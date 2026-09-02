39 ang patay resulta sa Habagat

Nisaka na sa 39 ang gidaghanon sa mga namatay gumikan sa epekto sa mga Bagyong Luis, Maymay, ug Neneng uban sa Habagat, matod sa Office of Civil Defense (OCD) niadtong Miyerkules, Septiyembre 2, 2026.
Sa labing ulahi nga situational report, gipadayag sa OCD nga ang Benguet ang nakatala sa labing daghang namatay nga niabot sa 15, diin 10 sa Baguio City, tulo sa Atok, ug duha sa La Trinidad nga pulos tungod sa mga pagdahili sa yuta.
Ang Rizal ug Batangas nakatala og tag-upat ka namatay, samtang ang Zambales ug Caloocan City adunay tagtulo ka fatalities.
Ang Pampanga, Quezon, ug Occidental Mindoro nakatala og tagduha ka namatay, samtang ang La Union, Pangasinan, Oriental Mindoro, ug Negros Occidental nakatala og tag-usa ka namatay.
Ang mga kamatayon naggumikan sa pagdahili sa yuta, pagkalumos, pagkahunlak sa mga bato, pagkakuryente, ug uban pang mga insidente nga may kalabutan sa dautang panahon.
Gitaho sab sa OCD nga adunay 20 ka tawo ang naangol ug tulo pa ang nagpabiling missing.
Moabot sa 9.4 ka milyunes ka tawo, o 2.7 ka milyunes ka pamilya ang naapektuhan sa dautang panahon sa 6,328 ka barangay sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Bicol, Western Visayas, ug Zamboanga Peninsula.
Ang gobiyerno nakahatag na og dul-an P1.85 bilyon nga tabang para sa mga naapektuhang komunidad.
Gipahayag sa OCD nga 178 ka dakbayan ug lungsod sa 12 ka lalawigan sa Luzon ang nagdeklara og state of calamity.
Nakatala sab kini og 711 ka mga dapit nga gibaha.
Sa pipila ka bahin sa Bulacan ug Pampanga, wala pa mohubas ang tubig-baha.
Ang usa ka bahin sa North Luzon Expressway (NLEX) sa San Simon, Pampanga nagpabiling gibaha nga nakamugna og trapiko sa maong dapit.
Ang mga operasyon sa paglimpyo ug pagpahubas sa tubig sa naapektuhang bahin sa maong dako nga agianan nagpadayon pa gihapon. / TPM / SunStar Philippines