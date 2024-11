39 ka karangay sa CV gideklarar nga drug cleared

Laing 39 ka mga barangay sa Central Visayas (CV) ang gideklarar nga drug cleared human natagbaw ang Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing (ROCBDC) atol sa proseso sa deliberasyon niadtong Huwebes, Nobiyembre 21, 2024, sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 sa dakbayan sa Sugbo.

Sa maong gidaghanon, 27 niini nahimutang sa probinsiya sa Sugbo, 9 sa Bohol, usa sa Dakbayan sa Sugbo ug duha sa Lapu-Lapu.

Sa mga barangay nga gideklarar nga drug cleared, tanang nalambigit sa ilegal nga drugas sa komunidad kinahanglan nga naihap ug nabutang sa lista ug napaubos na sa intervention program sa barangay sama sa community-based drug rehab program (CBDRP) niadtong mga tiggamitan sa ilegal drugs nga gitawag nila og (PWUD) kun persons who used drugs.

Lakip sa mga requirement mao nga ang tanang Barangay Anti-Drug Abuse Council aktibo ug functional.

Ang deliberation process gipangulohan sa bag-ong PDEA 7 acting regional director ug ROCBDC chairperson nga si Alex Tablate.

Naa usab ang ubang miyembro sa komitiba nga silang Mr. Celerino S, Magto Jr., ang Chief sa Local Government Monitoring and Evaluation Division (LGMED) sa DILG 7 nga maoy committee vice chairperson, Police Major Rey Delos Santos sa Police Regional Office 7, ug Prince Irl Ronquillo sa ngan ni Dr. Jonathan Neil Erasmo sa DOH 7, ug si PDEA 7 assistant regional director Janmark V. Malibiran.

Lakip sa mitambong ang mga representante sa matag barangay pinaagi sa online sama sa mga kapitan ug mga sakop sa ilang matag BADAC.

Atol sa maong kalihukan, 12 ka drug cleared barangays sa probinsIya sa Siquijor ang nagabilin ang ilang status.

“Barangays being declared as drug-cleared is not the end of the process because BDCP is dynamic and evolving. Sustained anti-illegal drug efforts, including the conduct of anti-illegal drug operations in already drug-cleared and drug-free barangays, are indispensable to the program,” matod ni Tablate. / AYB