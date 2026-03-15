39 ka tawo nadakpan sa buy-bust sa Central Visayas

Kapin sa P1.4 milyones nga balor sa illegal nga drugas ang nasakmit sa Police Regional Office (PRO)-7 atol sa duha ka adlaw nga anti-drug operations sa tibuok Central Visayas sa Marso 13 ngadto 14, 2026.
Kini resulta sa subsob nga kampanya batok sa illegal nga drugas diin sa maong operasyon nakasikop og 39 ka mga drug suspects.
Sa datos nga gipahibawo sa PRO 7, nakasakmit ang kapulisan og 216.25 gramos sa gituohang shabu sulod sa 24 oras nga operasyon.
Ang labing dako nga nasakmit mao ang gilusad nga buy bust sa Abellana Police Station 2 sa alas 9:30 sa gabii sa Biyernes, Marso 13, 2026, sa Sityo San Roque, Barangay Sambag 1 sa dakbayan sa Sugbo.
Nadakpan mao ang 23 anyos nga high value individual, kinsa nakuhaan og 160 gramos sa gidudahang shabu nga mokantidad sa P1.088 million.
Gidayeg ni PRO 7 Chief Brigadier General Redrico Maranan ang iyang mga sakop sa ilang padayon nga kampanya batok sa illegal nga drugas.
“We will continue to intensify intelligence-driven operations and strengthen our coordination with the public to ensure that those involved in the illegal drug trade are brought to justice,” matud ni Maranan. / AYB