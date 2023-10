3K ka delivery riders sakop na sa Pag-ibig

Mokabat sa 3,128 ka delivery riders ang aduna nay access sa home loan human sa partnership tali sa Pag-Ibig Fund ug sa nag-unang transport networks sa nasod.

Isip mga miyembro sa Pag-Ibig Fund, aduna na silay luwas nga savings ug makabaton na sila og access sa barato nga balay nga pautang, sumala ni Secretary Jose Rizalino Acuzar, kinsa nangulo sa Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) ug sa 11 ka mga miyembro nga Pag- Ibig Fund Board of Trustees.

Kini nga mga delivery riders kabahin na sa kapin 15.6 milyunes ka aktibong mga miyembro sa Pag-Ibig Fund.

Sayo ning tuiga, ang Pag-Ibig Fund nakigtambayayong sa transport network ug app-based courier companies Angkas, Foodpanda, Grab, Lalamove ug Pick-A-Roo.

Uban sa mga panagtambayayong, ang mga delivery riders gihatagan og mas maayong access ngadto sa Pag-Ibig Fund membership aron sila makatagamtam sa mga benepisyo sa ahensya nga naglakip sa Regular ug MP2 Savings, short-term cash loans, barato nga home loans ug ang Pag-Ibig Loyalty Card Plus.

Ang chief executive officer sa Pag-Ibig Fund nga si Marilene Acosta malaumon nga makadani og daghang delivery riders nga magparehistro sa Pag-Ibig sa nagpadayon nga Pag-Ibig Asenso Rider Raffle Promo sa ahensya, usa ka special raffle promo alang sa delivery riders.

“We remain committed to our mandate of bringing the benefits of Pag-Ibig Fund membership to more Filipino workers. This includes our delivery riders, whose service has become vital in our daily lives,” matod ni Acosta.

Sa laing bahin, ang Pag-Ibig Fund mitaho nga ang home loan releases sa miaging tulo ka quarters nitubo ngadto sa P88.30 bilyunes kun pagsaka og unom ka porsiyento gikan sa P83.31 bilyunes nga housing loan nga gipagawas sa samang panahon sa miaging tuig tungod kay kusog ang panginahanglan.

Nagpundo kini og 68,211 ka housing units ug karon maoy pinakataas nga gipagawas sa ahensya sa bisan unsang panahon sa Enero hangtod sa Septiyembre.