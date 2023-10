3K ka mga child laborer sa CV nailhan sa Dole

Sa paningkamot nga makunhuran ang child labor sa Central Visayas, ang Department of Labor and Employment (DOLE 7) mopalig-on sa interbensyon niini sa gimonitor ug profile sa dul-an sa 4,000 ka mga child laborer (CL) sa rehiyon sa dili pa matapos ang tuig.

Sa pinakaulahing monitoring ug profiling, ang DOLE 7 naka-interview sa mga 3,078 o 78 porsyento sa kinatibuk-ang 3,959 ka mga child laborer sa Central Visayas gikan sa Mayo hangtod Agusto ning tuiga.

Si DOLE 7 director Lilia Estillore niingon sa pamahayag niadtong Oktubre 11, 2023, nga ang nahabilin nga 881 o 22 porsyento sa mga profiled CLs sa rehiyon paga-monitoron sa dili pa matapos ang tuig diin ang DOLE Cebu Provincial Field Office magtutok sa mga lungsod sa Tuburan, Daanbantayan, ug Compostela.

Ang pagmonitor sa status sa mga profiled child laborer nagtugot sa DOLE 7 sa pag-ila sa labing tukma nga interbensyon sa gobyerno nga mahimong ipaabot kanila.

Ang interbensyon sa gobyerno naglakip sa livelihood nga tabang alang sa mga ginikanan o guardians sa giila nga mga CL aron sila makatambong sa eskwelahan ug makahuman sa ilang pagtuon.

“DOLE has started extending assistance to these children and to their parents or guardians in order to ensure that they will be removed from child labor. Of the identified parents and/or guardians of child laborers in the Province who have successfully come up with their feasible and viable project proposals, around 290 received their livelihood assistance amounting to Php8.3 Million during the Word Day Against Child Labor celebration last June 12 in the town of Barili, Cebu,” matod ni Estillore.

Ang tabang kay ubos sa DOLE Kabuhayan Para sa Magulang ng Batang Manggagawa (KASAMA) Program, usa ka in-kind nga pagbalhin sa mga ekipo, himan, ug/o raw nga materyales ug mga pagbansay-bansay ngadto sa mga ginikanan sa mga bata nga mamumuo sa paningkamot nga mapalambo ang malahutayon, alternatibong mga porma sa panginabuhi nga ipuli sa paggamit sa pamilya sa child labor.