3k ka mga deboto mihugpa

Moabot sa 3,000 ka deboto ang nitambong sa misa sa pagbukas sa ika-290 nga Kapistahan ni Nuestra Señora de Regla sa Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Miyerkules, Nobiyembre 12, 2025.
Ang gidaghanon sa nitambong sa unang misa sa novena susama sa miaging tuig nga adunay gibana-bana nga 2,500 ngadto sa 3,000 ka tawo sa Virgen de la Regla National Shrine sa Barangay Poblacion, matod ni Lapu-Lapu City Police Station 3 Chief Felix Cleopas III.
Iya sab gipahayag nga kadaghanan sa mga nanambong mga lokal ra nga residente sa Lapu-Lapu City ug gamay ra ang mga bisita gikan sa laing lugar.
Si Most Rev. Jose Palma, D.D. maoy nagmisa sa alas 10:00 nga Welcome Mass diin iyang gipasabot ang malungtarong gahom sa pagtuo taliwala sa mga pagsulay ug kalamidad nga niigo sa Sugbo.
Iyang gipahinumdoman ang mga matuuhon nga bisan pa sa mga kadaot tungod sa linog, bagyo, ug baha, ang grasya sa Diyos mas lig-on kay sa bisan unsang katalagman nga gisuportahan pinaagi sa pag-ampo, sa rosaryo, ug sa debosyon ngadto kang Sto. Niño ug Mama Mary.
“Ang atong pagtuo mas lig-on kaysa atong kahadlok,” matod ni Palma.
Nitambong sab sila si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan, Lone District Rep. Junard “Ahong” Chan, ug ang mga miyembro sa City Council kinsa maoy nag-sponsor sa mga kalihukan sa relihiyon.
Fluvial procession
Si Fr. Rev. Benido Tumol, MSC, parish priest ug rector sa VDR Parish, niingon nga ang tinuig nga fluvial procession hapsay nga natapos uban ang dakong gidaghanon sa mga deboto.
Ang send-off mass gihimo sa San Roque Parish sa Cordova sa unang higayon.
Gipasabot ni Tumol nga ang misa gipahigayon sa Cordova tungod kay kabahin kini sa MSC district sa Lapu-Lapu ug duol sa Roro Port.
Kaniadto, ang send-off masses gihimo sa Our Lady of the Sacred Heart Parish sa Marigondon apan tungod sa Bagyong Odette, wala pa maayo ang orihinal nga lugar alang sa sinugdanan sa prosesyon, matod ni Tumol.
Ang milagroso nga imahen nibiya sakay sa M/V Maica 7 sa Jomalia Shipping Corp. nga nilawig gikan sa Cordova Roro Port ug niagi sa baybayon sa Cordova ug Mactan Channel sa wala pa moabot sa Muelle Osmeña wharf sa Poblacion, Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Dugang niya, ang pagbalhin ngadto sa Cordova nagtumong sab sa pagpalambo sa debosyon ngadto kang Our Lady of the Rule.
Namatikdan nga gamay ra ang nanguyog sa mga sakayan sa fluvial itandi sa 2024.
Ang datos sa City Agriculture and Fisheries Office nagpakita nga 77 ra ka sakayan ang niapil sa prosesyon sa 2025.
Ang fleet gilangkuban sa 36 ka pump boats, 18 ka speedboats, 16 ka jet skis, lima ka sakayan sa Navy, usa ka sakayan sa Maritime Police, ug usa ka pribadong rubber boat.
Ang kinatibuk-an mas ubos kaysa 2024 diin kapin sa 100 ka sakayan ang niapil, lakip na ang kapin sa 50 ka pump boats, 20 ka gagmay nga pump boats, mga pribado o abang nga mga sakayan, ug 12 ka jet skis.
Mga Kalihukan
Ang tema sa selebrasyon sa kapistahan karong tuiga mao ang “Pagpanaw uban ni Maria, Our Lady of the Rule niining Tuig sa Hubileyo sa Paglaum.”
Ang solemne nga prosesyon gikatakda sa Nobiyembre 20 sa alas 4 sa hapon, gisundan sa usa ka Pontifical Mass sa Nobiyembre 21 sa alas 10 sa buntag nga misahan ni Cebu Archbishop Alberto Uy, D.D. / DPC