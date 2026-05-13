3K ka mga PUJ drayber sa CV nakadawat sa P5K nga ayuda

Dul-an sa 3,000 ka mga drayber sa public utility jeepney (PUJ) sa tibuok Central Visayas ang nakadawat og P5,000 nga hinabang gikan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) 7 atol sa dungan nga payout niadtong Miyerkules, Mayo 13, 2026.
Tumong niini nga matabangan ang mga drayber sa epekto sa sige og saka sa presyo sa lana.
Sa usa ka pamahayag, ang DSWD 7 niingon nga ang dungan nga pag-apudapod sa tibuok Sugbo gihimo pinaagi sa pakig-alayon sa mga local government units (LGUs) ug sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) 7.
“The payout activity was conducted in coordination with partner agencies to ensure an organized, efficient, and smooth distribution process for all qualified beneficiaries,” matod sa DSWD 7.
Ang paghatag sa P5,000 nga Cash Relief Assistance (CRA) alang sa mga drayber sa PUJ dungan nga gipahigayon sa nagkadaiyang dapit sa Sugbo ug sa tibuok rehiyon.
Sa kinatibuk-ang 2,776 ka mga benepisyaryo, 848 ka drayber ang gikan sa Lungsod sa Liloan; 968 gikan sa nagkadaiyang distrito sa Cebu City; 661 gikan sa Lapu-Lapu City; 99 gikan sa Lungsod sa Cordova; ug 200 gikan sa Mandaue City.
Gipahigayon ang payout sa tagsa-tagsa ka mga gymnasium sa mga LGU, ingon man sa usa ka mall sa Dakbayan sa Sugbo.
Matod sa ahensiya, kining maong CRA kabahin sa nagpadayong paningkamot sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa paglugway og pinansyal nga tabang ngadto sa mga transport workers taliwala sa pagsaka sa presyo sa gasolina ug uban pang mga palaliton. / DPC