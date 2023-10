3K ka polis, sundalo gidestino sa Comelec 7

Andam na ang kapulisan sa Central Visayas (CV) uban sa mga sakop sa Armadong kusog sa Pilipinas (AFP, Bureau of Fire Protection (BFP), Philippine Coast Guard (PCG) ug Philippine Navy (PN) alang sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE).

Sa Lunes sa buntag, Oktubre 23, 2023, sa open area sa Citi de Mari sa South Road Properties (SRP), kapin sa 3,000 ka mga security personnel ang pormal nga gidestino sa Commission on Elections (Comelec) nga ilang ipadala sa nagkalainlaing probinsya sa CV, lakip na ang paghatag sa bag-ong mga kahimanan sama sa armas ug uban ba.

Moabot sa 1,790 gikan sa PNP, 101 sa BFP, 60 sa PCG, 112 sa AFP ug 13 sa National Grid Corporation of the Philippines (NGCP.)

Sa wala pa sila hingpit nga gipadala sa nagkalainlaing pro­binsya, gibendisyunan una sila aron malikay sila sa disgrasya, lakip na ang bag-ong mga gamit sa kapulisan.

Si Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office 7, nipasidaan sa iyang mga personnel nga atol sa piniliay kinahanglan nga ipakita ang pagka professional, dili modapig og kandidato sanglit ang ilang tuyo ug tumong mao nga makab-ot ang malinawon, tunhay, luwas ug matinud-anon nga piniliay.

“Our mission is of course is to maintain peace and order in our area of deployment. So,I remind you to let us remain professional and non partisan at all times..,” matod ni Aberin.

Dunay mga K9 Unit nga ipakatap sa mga pantalan ug terminals gikan sa Special Weapons and Tactics (Swat) aron pagsiguro nga way makalusot nga kontrabando sa Central Visayas.

Gi-turnover ni Aberin ang maong mga personnel ngadto sa regional director sa Comelec pinaagi ni Attorney Lionel Marco Castillano.

Mando ni Castillano sa mga security personnel nga ipakatap sa tibuok rehiyon nga proteksyunan ang mga magtutudlo nga mo-serve sa eleksiyon lakip na sa mga botante nga maoy labing mahinungdanon.

Iyang gipasabot nga kon dili mahatagan og security ang mga magtutudlo, lakip na ang mga botante, walay mahitabong election sa maong lugar busa kinahanglan nga sundon ang kamandoan sa Comelec.

Kon dunay angay nga dakpon subay sa kamandoan gikan sa electoral board ug sa principal nga naa sa classrooms, tumanon kini sama sa vote buying ug ang mohimo’g kasamok duol sa polling centers.

Giklaro hinuon ni Castillano nga kompleto pa ang tanang mga magtutudlo nga mo-serve sa election apan kon magkaduol na ang piniliay ug dunay mo atras nga electoral board, wala siya mabalaka sanglit dunay 50 ka mga polis nga napaubos na sa training ang mohulip kanila.