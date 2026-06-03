3K ka residente sa Bogo nga naigo sa linog ang nakadawat og ayuda 

Moabot sa 3,000 ka mga residente sa Dakbayan sa Bogo kansang mga balay ang naguba tungod sa niagi nga magnitude 6.9 nga linog sa Lalawigan sa Sugbo niadtong Septiyembre 2025.
Ang kagamhanan sa lalawigan niapudapod sa moabot P32.15 milyunes nga ayuda ngadto sa 3, 215 ka mga residente sa siyudad sa Hunyo 3, 2026.
Matag benepisyaryo nakadawat og tag P10,000 nga cash assistance ug tag 10 kilos nga bugas humay.
Si Gobernador Pamela Baricuatro nga nangulo sa pag-apudapod nagpasalamat sab sa mga bokal sa probinsiya nga niabag sa pagpasar sa trust fund nga maoy gigamit alang sa cash assistance.
Gidasig sab niya ang mga donors gikan sa probinsiya ug silingang mga lugar lakip ang lokal ug international donors nga modirekta sa ilang tabang ngadto sa mga lokal nga kagamhanan nga labihang naapektahan sa kalamidad aron mapaspasan ang recovery efforts sa matag lugar.
Gawas sa cash assistance, lakip ang Provincial Agriculture Office nga nilakip sab sa agricultural ug fishery livelihood recovery programs alang sa mga apektadong residente.
Giapuran sab ang mga residente og 1,000 packs sa assorted vegetable seeds, 500 grafted calamansi seedlings, 50 bags sa fertilizer alang sa mango rehabilitation, 50 bags sa special hybrid yellow corn seeds, ug 20 rolls sa amazon nets o screens alang sa fish pots.
Lakip niini ang pag-apod sa Provincial Veterinary Office sa 10 ka mga kabaw ug 10 ka mga kanding sa Bogo City Veterinary Office nga gikatakda nga ihatag sab sa mga mapili nga mga mag-uuma sa siyudad. / ANV