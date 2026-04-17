3rd Danao City International Ultra Trail sugdan karon

Gipahibawo sa kagamhanan sa Siyudad sa Danao nga andam na sila sa ika-3 nga Danao City International Ultra Trail (DCIUT) karong umaabot nga weekend, Abril 18-19, 2026.
Gipasigarbo sa dakbayan nga kining dako nga kompetisyon salmutan sa mga inila nga mga atleta sa Pilipinas ug sa gawas sa nasod.
Latason sa mga mosalmot ang nag-unang trail routes sa siyudad nga moagi sa gipasiatab niini nga talan-awon nga nahimutang sa kabukiran.
Usa sa gipaabot nga lumba mao ang 100k Elite sa women's ug men's categories diin ang mangapil niini mao ang mga kampyon sa natad sa trail competition sa Pilipinas ug gawas sa nasod.
Ang giatngan sa 100k Elite women's mao si Elizabeth Dangadang sa Baguio City; Buenguet, kinsa nahimong kampyon sa 2026 Philippine Trail Running Championship sa Antique lakip na sila si Agustoralin Marte sa Caloocan, Josephine Rodriguez sa Alcoy Cebu ug Nirmala Rai sa Nepal.
Samtang sa 100k Elite men's, ang giatngan mao sila si John Ray Onifa sa Hamtic, Antique, Godwin Mirar sa Maramag Bukidnon, Arnie Macaneras sa Digos City Davao del Sur, Joebert Elmaguin sa Igbaras Iloilo, ug Larry Apolinario sa Laua-an Antique.
Mosalmot sa 50k International category sila si Priya Rai sa Kathmandu Nepal, Yang Taesung sa Korea ug Wong Chin Lee sa Malaysia.
Moabot sa P1 million ang kinatibuk-ang premyo ning kompetisyon. / AYB