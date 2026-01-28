3rd Danao City Int’l Ultra Trail gilusad

Opisyal nga gilusad sa kagamhanan sa Siyudad sa Danao ang 3rd Danao City International Ultra Trail (DCIUT) pinaagi sa usa ka press conference ning bag-uhay lang.
Ang kompetisyon, nga ipahigayon karong Abril 18-19, 2026, gilangkuban og upat ka mga kategoriya nga mao ang 5 km, 35 km, 50 km ug ang gikahinaman sa tanan nga 100k-crisscross Danao City's mountain range, nga mosubay sa lima ka iconic peaks nga mao ang Mt. Lantawan (Cahumayan), Mt. Mago (Santican), Danasan Peak, Licos Peak, ug Mt. Manghilao (Masaba).
Ang matag peak naghatag og distinct trail segment nga nagpakita og usa ka dakong hagit sa pisikal nga aspeto kabahin sa agian ug sa natural nga manindot nga talan-awon sa Danao highlands.
"For 2026, we elevated the experience-- tougher, sharper and more rewardling than ever,” matod ni race director Herson Ypil.
Iyang gipasabot nga ang kalambuan sa trail design ug race structure nagpahimo sa DCIUT nga usa sa labing malisod nga ultra trail events sa tibuok Pilipinas.
"This international porting event highlights our city tourism story of people, places, and peaks. Only by involving the people can tourism truly become a tool in development," mensahe ni Danao City Mayor Ramon "Nito" Durano.
Giablihan na ang online registration sa kompetisyon niadtong Lunes, Enero 26 ug matiklop kini karong Marso 5.
Alang sa interesadong mangapil, mahimong makaparehistro sa https:www.megatechph.com/events. / AYB