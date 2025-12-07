3rd edition sa AndotSports Run gitakda sa Enero 24

Gibuksan na ang registration para sa ikatulong edisyon sa ANDOTSPORTS 10-MILER, nga ipahigayon sa Enero 24, 2026, sa Cebu Business Park.
Ang event nag-awhag sa mga runners ug fitness enthusiasts sa tanan nga level aron moapil sa makalingaw ug challenging nga run. Ang kategorya karong tuiga naglakip sa men’s ug women’s 16K, 12K, 6K, ug 3K, uban sa premyo ug giveaways alang sa tanan nga partisipante.
Ang mga runners sa 12K ug 16K adunay tsansa nga modaog ug iPad o iPhone 12. Sama sa miaging duha ka edisyon, adunay usab lechon station sa turning point sa Andot Office aron mahatagan ang mga runners og kusog sa tunga-tunga sa dalan.
Ang registration fee kay P1,600 para sa 16K, P1,250 para sa 12K, P850 para sa 6K, ug P650 para sa 3K.
Lakip sa 3K ug 6K ang race shirt, race bib, after race meal, ug tubig, samtang ang 12K naglakip usab sa finisher’s medal, giveaway entry, training towel, foldable cup, ug premium box. Para sa mga 16K participants, madugang pa ang finisher’s shirt ug LED wristband sa ilang kit.
Nagpadayon ang online ug on-site registration sa Andot Office sa V. Rama, Ayala Center Cebu, ug ECYY Sports Hub. / RSC