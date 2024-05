3rd season sa basketball sa Ermita buksan sa Mayo 25

“Sayang ang panahon kon walay mobuhat ingun ani [basketball league], kinsa may mobuhat ingun ani [basketball league],” matod ni Miral, kinsa nagtuo sa pag-ugmad sa sports samtang bata pa.

Ang EBL bukas sa tanang interesadong teams nga may edad nga 12 anyos ubos sa natawo niadtong 2012, 15 ubos sa natawo niadtong 2009, ug 18 ubos sa natawo sa 2006.

“Much preferred nga kining mga bata, mag-grassroots ta kay part sa development nila,” dugang ni Miral nga nipadayag nga nakaduwa sab siya og basketball sa iyang mga tuig sa kolehiyo ug nakatabang niya sa pagpalambo sa iyang kahanas.

Kini nga inisyatiba ni Miral nagpakita og makapadasig nga epekto sa iyang barangay kay nahimo kining maayong obserbasyon sa mga playing team.

“Since EBL season one and two, wala gyuy moingon nga dili mi diha. So, basin naka-ingun sila nga okay naman diay ang barangay Ermita, ang image namo nawa nga katong bati,” matod niya.

Gisugdan ang EBL sa katapusan ug ikaduhang quarter sa 2023 nga nagsunod sa ikaduhang season niini sa ikatulong quarter.

Sa ilang season one, 21 ka teams ang ning-apply samtang 15 ka teams sa ilang ikaduhang season, samtang bukas pa sila sa submissions sa mga team, aduna na silay mga lineup sa teams nga nagparehistro.

Ang mga kinahanglanon mao ang bisan unsang balido nga Identification (ID), Philippine Statistics Authority (PSA), o baptismal, ug pagtugot sa ginikanan.

Ang mga mananaug nga teams makadawat og tropeyo ug ang premyo mao ang P15,000 sa kampiyon, P8,000 sa una, P5,000 sa ikaduha, ug ganti'ng salapi alang sa Most Valuable Player (MVP) ug tropeyo.

“Para nako very important kaayo ang sports sa mga bata, kanang gadgets, maayo siya sa mind but everyday man gud, ang mga bata need nila i-develop ilang skills karon og magpasingot,” matod ni Miral.

Magsugod ang EBL karong Mayo 25 ug adunay mga dula sa katapusan sa semana apan himuon kini sa mga adlaw sa semana ilabi na sa adlaw human ang mga magduduwa opisyal na nga magbakasyon aron malikayan nga makabalda sa ilang pagtuon.

“Kinsa ang ganahan mo-submit, welcome kaayo atong liga and rest assured atong liga kay ni-follow gyud ta sa mga rules,” matod ni Miral. / CDF