3T ka mga deboto misalmot sa seaborne procession

Nikunhod ang gidaghanon sa mga nigsaksi ug nisalmot sa tinuig nga seaborne procession, Martes sa buntag, Nobiyembre 12. agi’g timaan sa pagsugod sa nobenaryo alang sa kapistahan sa patron sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Nuestra Señora de Regla.

Nipasabot ang tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police Office, Police Lieutenant Colonel Christian Torres nga sa miaging tuig gibanabana nga moabot ngadsto sa 5,000-6,000 ka mga deboto ang misalmot sa seaborne procession itandi karong tuiga gumikan kay ang maong kalihokan natumong sa weekday diin adunay trabaho ug klase.

Samtang kapin sa 100 ka mga sakayan ang miabay sa main vessel nga gikargahan sa imahen sa Birhen sa Regla nga milibot sa kadagatan sa Mactan paingon sa Muelle Wharf, Barangay Poblacion nga milanat ngadto sa duha ka oras.

Gisundan sa mubo nga foot procession paingon sud sa national shrine diin si Cebu Archbishop Jose Palma maoy nangulo sa santos nga misa.

“Kini atong misa padayon sa pag-ampo na sa atong panaw ug sa atong pagtugyan sa Ginoo unta puhon makapaabot kita og maayong mga butang.

“Mao ni ang pagtuo, hope is the confident expectation of something good. Nagpaabot kita na unta maayo mga butang ang naghulat nato sa kaugmaon,” tipik sa wali ni Archbishop Palma.

Ang kapistahan sa Birhen sa Regla gikatakda karong Nobiyembre 21. / DPC / Hulagway ni Juan Carlo de Vela / Denise P. Codis / Lapu-Lapu City Information Office