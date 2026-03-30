4-0 Tinguha sa Painters

5:15 pm- Rain or Shine batok Blackwater
7:30 pm- San Miguel batok Macau
Protektahan sa Rain or Shine Elasto Painters ang ilang limpyong rekord sa ilang pagpakigbatok sa Blackwater Bossing sa premirong duwa karong Martes, Marso 31, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commssioner’s Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Ang Elasto Painters nga mao na lang bugtong puwersa nga wala’y pilde sa komperensya, kasamtangang solo nga nagpatong sa liderato dala ang 3-0 nga rekord.
Ang nakapangangha pa gyud, nakuha sa Elasto Painters ang ikatulo nilang daog nga wala ang ilang import nga si Jaylen Johnson batok sa Meralco Bolts, 119-112, niadtong Biyernes, Marso 27.
Niadtong higayona, suspendido si Johnson kay nalambigit siya og sinumbagay batok sa TNT Tropang Giga.
Dili ikalimod, taas kaayo ang moral sa Elasto Painters hilabi na kay mobalik na pagduwa karon si Johnson kinsa seguradong maghatag og dakong problema sa Bossing.
“We know how tough they are, we know how quick they are,” paghulagway ni Blackwater coach Jeffrey Cariaso sa Elasto Painters nga napatik sa www.pba.ph.
“And you could tell that every time they go out there there’s never a time where they feel like they’re down because even if they’re up or down you know they play hard, they play together, and they defend,” dugang ni Cariaso kansang puwersa naggunit og 1-2 nga rekord.
Sa main game, magsangka ang San Miguel Beermen ug guest team Macau Black Knights.
Sa laing bahin, gipanghubog sa Brgy. Ginebra Gin Kings ang Converge FiberXers, 99-93, samtang gipakuryentihan sa Meralco Bolts ang Titan Ultra Giant Risers, 118-105, niadtong Dominggo, Marso 29. / ESL