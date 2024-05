4 ang POI sa pagpatay sa negusyante

Upat ang giila nga persons of interest (POI) sa kapulisan sa lungsod sa Dumanjug sa pagtigbas-patay kang Leonardo Pescadero Macario, 51, sa barangay road sa Kanyuco, Huwebes sa kaadlawon, Mayo 30, 2024.

Matod ni Police Major Kelvin Mamaradlo, hepe sa Dumanjug Police Station, dunay ilang gikonsiderar nga POI apan wala lang una siya mohatag og dugang detalye ilabi na sa background tungod kay nagpadayon pa ang ilang imbestigasyon.

Nakita, matod pa, ang upat sa mga saksi nga nagbahasbahas sa lugar sakay sa duha ka mga motorsiklo human sa krimen.

Nakakuha na sila og CCTV video sa dapit nga gipaubos na sa pakisusi sa mga imbestigador kon makita ba ang mga dagway niini aron pag-ila.

Dugang ni Mamaradlo nga pagpatay ang tuyo sa mga killer sa biktima, dili tulis, sanglit maklaro sa mga samad nga naangkon niini sa ulo, liog ug likod nga magmatuod nga gisiguro nga patyon nila kini.

Sa dihang nasayran nga dunay kwarta ang biktima, diha na gikuha sa mga killer nga gibutang sa u-box sa motorsiklo niini.

“Ang intent lang is to kill during nga natumba tong biktima then natagak siguro sa motor. That’s the time nga nakit-an sa suspects nga naay kwarta. The reason nga gi takeaway that undetermined amount of mo­ney,” matod ni Mamaradlo.

Giklaro ni Mamaradlo ang una nila nga gipagawas nga impormasyon nga moabot sa P500,000 ang nadala sa mga killer sanglit ang gipahibawo sa pamilya moabot lang sa kapin P100,000 ang dala niini paingon sa Mantalongon, Barili.

Nipasalig ang kapulisan nga kon kinsa ang mohatag nila og kasayuran, ila ning proteksyunan nga dili mabutang sa peligro ang kinabuhi niini.

“Dako kaayo na og tabang sa amoa kay unang una, ang crime scene is far flung barangay. At the same time wala kaayoy mga silingan, nya wala mi makuha nga witness. It might be naay witness pero nahadlok lang or what...” dason niya.

Gipasalig ni Mamaradlo nga ilang sulbaron sa labing dali nga panahon ang maong krimen pinaagi sa abag sa komunidad nga mao usab ang gisaad ni Dumanjug Mayor Gungun Gica. / AYB