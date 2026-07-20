4-anyos nalumos sa Lapu-Lapu; 2 naluwas

Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 4-anyos nga batang lalaki samtang padayon pang giobserbahan sa tambalanan ang duha niya ka 7-anyos nga amigo human sila nangalumos sa dagat dapit sa Angasil Port sa Barangay Mactan, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Biyernes, Hulyo 17, 2026.
Giila ang nakalas nga si Nel Ethan Povadora, ikaduha sa upat ka managsuon ug usa ka tinun-an sa nursery.
Si Povadora maoy katapusang nakuha gikan sa dagat. Ang tulo ka mga bata pulos residente sa Barangay Bankal sa maong dakbayan.
Matod ni Genilyn Macasling, 30, inahan sa biktima, dako ang iyang katingala kon ngano nga naabot ang iyang anak sa maong dapit nga layo kaayo gikan sa ilang panimalay.
Anaa sa 3 ngadto sa 4 ka kilometros ang gilay-on sa ilang balay paingon sa maong dunggoanan.
Nananghid lang matod pa ang bata nga magdula sa gawas human sila namahaw sa alas 10:00 sa buntag.
Niadtong mga gutloa, nagbantay sab si Genilyn sa mga manghod ni Ethan nga nag-edad og 3 ug 2.
Mga ala 1:00 sa hapon dihang nahibaw-an ni Genilyn ang nahitabo sa iyang anak ug didto na niya kini naabtan sa tambalanan.
''Gidala pa siya sa hospital, maam, maong nagdali dali gyud ko'g adto. Niya pag-abot nako didto wala na siyay kinabuhi,'' nagkanayon si Genilyn.
Bisan pa man sa kasakit, giklaro sa inahan nga wala siyay gibasol sa nahitabo tungod kay lunsay nga disgrasya ang tanan.
“Wala koy gibasol, maam, kay disgrasya ang nahitabo. Mangayo lang ko'g pasaylo sa akong anak nga wa nako siya mabantayi. Unta makasabot siya nga gaatiman kos iyang mga manghod,” dugang niini.
Gibutyag ni Police Major Felix C. Cleopas III, acting station commander sa Lapu-Lapu Police Station 2, nga walay nakitang foul play sa ilang inisyal nga imbestigasyon.
Subayon pa sa kapulisan kon aduna ba'y mga life guard nga nakadestino sa maong dapit sanglit dagsaan gyud kini sa mga mangliguay. / JDG