4-anyos nga bata namatay sa dengue sa Bacolod City

Usa ka 4-anyos nga batang lalaki gikan sa Barangay Villamonte ang namatay tungod sa gidudahang dengue niadtong Agusto 15, 2025, sa Dakbayan sa Bacolod.
Sumala ni Dr. Grace Tan, hepe sa City Health Office (CHO)-Environmental Sanitation Division, ang 4-anyos nga batang lalaki gikan sa Barangay Villamonte nga nag-antos sa taas nga hilanat uban sa kasakit sa tiyan ug pagsuka mao ang ikalima nga biktima sa dengue sa Bacolod.
Gitambagan ang pamilya nga ipaospital ang bata tungod sa nagpadayong sintomas, busa gi-admit siya niadtong Agusto 14 apan namatay pagkasunod adlaw tungod sa dengue shock syndrome.
Matod ni Dr. Grace Tan, mikunhod og 12.9 porsyento ang kaso sa dengue sa Bacolod City gikan Enero hangtod Agusto 16, 2025, ikompara sa parehong panahon sa 2024.
Base sa rekord sa City Health Office (CHO), adunay 743 ka kaso ug lima ka namatay karong tuiga, samtang 853 ka kaso ug tulo ka namatay sa miaging tuig.
Ang mga biktima naglakip sa usa ka 64-anyos nga lalaki sa Barangay Alijis, 42-anyos nga babaye sa Barangay Mansilingan, unom ka tuig nga babaye sa Barangay Handumanan, ug lima ka tuig nga batang lalaki sa Barangay Vista Alegre.
Nanawagan si Tan niadtong nagpakita og mga sintomas sama sa hilanat o flu-like symptoms nga magpatambal o magpakonsulta.
Gisultihan sab ni Tan ang katawhan nga mosunod sa 4S program sa Department of Health (DOH), nga naglakip sa pagpangita ug pagguba sa breeding sites sa lamok, paggamit og proteksyon sama sa long-sleeved nga sinina ug mosquito repellent, pagpakonsulta og sayo, ug pagsuporta sa mga kalihukan sa fogging ug spraying. /MAP