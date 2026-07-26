4-anyos PATAY sa sunog sa Talisay

Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 4-anyos nga babaye, samtang naangol usab ang 7-anyos niining uyoan atol sa pagkasunog sa ilang panimalay sa Purok Lubi, Sitio Caolong, Barangay Campo 4, bukirang dapit sa Dakbayan sa Talisay, hapon sa Sabado, Hulyo 25, 2026.
Ang nakalas giila nga si Adierey Borlasa, kinsa nakaangkon og grabeng mga paso sa nawong ug sa tibuok lawas. Samtang ang iyang 7-anyos nga uyoan nga si Timothy Borlasa, nagpakurasyon sa ospital sa Talisay tungod sa paso sa tuong kamot.
Subay sa imbestigasyon sa Talisay City Fire Station, natulog ang 4-anyos samtang nagdula og cellphone ang 7-anyos niining uyoan sulod sa kwarto sa ikaduhang andana sa ilang dos andanas nga balay nga gipanag-iya ni Teofilo Borlasa.
Nabantayan nalang sa 7-anyos nga dako na ang kayo, hinungdan nga miambak kini sa bintana, apan nabiyaan niya ang iyang pag-umangkon.
Nisuway unta ang inahan sa bata sa pagsaka aron luwason ang iyang anak, apan sirado ug naka-lock ang pultahan sa kwarto. Giingong niagi na sila sa bintana aron makasulod, apan napaso na ang tibuok lawas sa bata.
Gidali pa pagdala sa tambalanan ang biktima apan nakabsan gihapon kini sa iyang kinabuhi.
Nadawat sa kabomberohan ang maong alarma alas 4:49 sa hapon ug sulod sa 12 ka minuto, hingpit nga napawong ang kayo.
Nagpadayon pa ang imbestigasyon sa kabomberohan sa Dakbayan sa Talisay aron sutaon ang hinungdan sa sunog. Usa sa ilang gitan-aw nga posibilidad ang pag-overheat sa electric fan nga kimpit-kimpit. / AYB