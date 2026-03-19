4 Cebuanas pasidunggan sa 3rd WSA

Adunay upat ka Cebuana athletes nga nahilakip sa 31 ka mga pasidunggan sa 3rd Women in Sports Awards karong Biyernes, Marso 20, 2026, sa Philippine International Convention Center sa Pasay City.

Gipangtumbok mao sila si two-time Olympian weightlifter Elreen Ann Ando, Southeast Asian Games beach volleyball gold medalist Cherry Ann "Sisi" Rondina, Asian mountain bike champion Shagne Paula Yaoyao, ug vovinam standout Janah Lavador.

Si Ando, kinsa gipasidunggan isip Athlete of the Year sa 40th Sportswriters Association of Cebu-San Miguel Brewery (SAC-SMB) Cebu Sports Awards ning bag-uhay lang, nakalabni og gold medal sa 2025 SEA Games ug bronze medal sa IWF World Championships.

Si Rondida, kinsa lumad nga taga Compostela, Cebi, nakabaton sab og gold medal sa women's beach volleyball sa 33rd SEAG kauban ang iyang partner nga si Bernadeth Pons, kinsa usa sab sa mga pasidunggan.

Sa iyang bahin, si Yaoyao nikampyon sa 2026 Philippine National Championships—Women's Elite Cross-Country sa Danao City ning bag-uhay lang.

Samtang si Lavador nakakuha og gold medal sa 2025 Thailand Kickboxing World Cup human kini nakasakmit og tulo ka bronze medals sa 2024 Asian Vovinam Championships. / LBG, PNA