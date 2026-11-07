4-day work week gipatuman og balik sa Lapu City

Gipatuman sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang temporaryong upat ka adlaw nga workweek sa 30 ka piniling buhatan aron makadaginot sa gasolina ug kuryente.
Kini taliwala sa pagsaka sa presyo sa lana ug kakuwang sa supply sa kuryente.
Pinaagi sa Executive Order No. 2026-74 nga giluwatan ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan niadtong Oktubre 20, 2026, ang mga naapil nga buhatan mo-abli na gikan sa alas 7:30 sa buntag hangtod alas 6:00 sa gabii, Lunes hangtod Huwebes, nga adunay 30 minutos nga lunch break.
Nagsugod na ang maong bag-ong schedule niadtong Oktubre 26.
Apan ang mga opisina nga naghatag ug direktang serbisyo publiko magpabilin sa ilang regular nga lima ka adlaw nga eskedyul , alas 8:00 sa buntag hangtod sa alas 5:00 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes aron dili mabalda ang serbisyo.
Suma sa City Information Office, ang maong pamaagi gituyo aron maminosan ang adlaw-adlaw nga biyahe sa mga kawani, makadaginot sa pamlite ug gasolina, ug maminosan ang paggamit sa kuryente sa mga opisina.
Giawhag sa gobiyerno ang mga residente nga tan-awon una ang bag-ong eskedyul sa dili pa mobisita sa mga opisina aron dili maabtan sa sirado sa pagproseso sa mga dokumento ug permits. / DPC