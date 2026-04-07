4-day work week sa Cebu City gisugdan sa Abril 6

Gimanduan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pagpatuman sa upat ka adlaw nga trabaho sa matag semana sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo sugod niadtong Abril 6, 2026.
Kini kabahin sa tinguha nga mapalambo ang pagkaepektibo sa trabaho ug maminusan ang paggamit sa enerhiya.
Ubos sa maong executive order, ang mga opisina sa gobiyerno mag-abli gikan sa Lunes hangtod Huwebes, ug ang oras sa trabaho magsugod sa 8:00 sa buntag hangtod alas 6:30 sa gabii, lakip na ang 30-minutos nga pahuway sa paniudto.
Sumala ni Archival, tumong niini nga mapalambo ang productivity sa mga trabahante.
Siguraduhon ang responsableng paggamit sa resources ug magdaginot sa kuryente ug krudo subay sa Energy
Efficiency and Conservation Act.
Agi usab kini sa pagtubag sa panawagan sa nasudnong kagamhanan alang sa mga alternative work arrangements tungod sa pagsaka sa presyo sa enerhiya sa kalibotan.
Bisan pa man og mubo ang mga adlaw sa trabaho, ang mga essential ug frontline services magpadayon gihapon ug dili mabalda.
Kini naglakip sa serbisyong medikal ug panglawas, disaster response ug operasyon sa polis ug bombero, traffic management, sanitation, ug uban pang kritikal nga serbisyo.
Ang mga opisina nga naghatag niining mga serbisyoha mahimong mogamit og shifting schedule aron maseguro nga duna gihapoy mag-duty sulod sa 24 oras.
Kini nga sistema obserbaran isip pilot basis hangtod sa Abril 17.
Sulod niining panahona, bantayan sa dakbayan ang konsumo sa kuryente ug ang gasto sa operasyon. Human sa pilot period, susihon sa mga opisyal kon angay ba kining ipadayon, usbon, o ihunong base sa makuha nga datos ug epekto niini sa serbisyo publiko.
Pinaagi niining maong kamanduan, gikanselar sab ang tanang nag-flexible work arrangements aron masunod sa tanang empleyado ang bag-ong schedule.
Giawhag sab ang mga barangay ug mga nasudnong ahensiya sa gobiyerno nga anaa sa sulod sa Dakbayan sa Sugbo nga mosunod usab sa maong sistema. /