4-day workweek gibalik sa Lapu-Lapu City

Ibalik sa kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang temporaryo nga compressed four-day workweek sugod karong Lunes, Mayo 4, 2026, diin ang oras sa trabaho magsugod sa alas 7:30 sa buntag hangtod sa alas 6:00 sa gabii.
Ang upat ka adlaw nga semana sa trabaho temporaryo nga gisuspende sa niaging semana sa Abril tungod sa mga holiday, hinungdan nga nibalik ang City Hall sa regular nga lima ka mga adlaw nga operasyon.
Ang compressed work-week gipatuman niadtong Abril 13 ubos sa Executive Order No. 2026-23-A nga gipirmahan ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan, isip bahin sa paningkamot nga matubag ang epekto sa nagpadayon nga panagbangi sa Middle East.
Sa maong mando, kon ang usa ka holiday matunong sa adlawng Biyernes, ang regular nga schedule nga alas 8:00 sa buntag hangtod sa alas 5:00 sa hapon ang sundon alang nianang semanaha.
Tungod sa pagpadayon sa mubo nga mga adlaw sa trabaho, ang mga residente ug mga kliyente gitambagan sa pagplano sa ilang mga transaksyon ug paghuman sa mga dinalian nga buluhaton sulod sa gi-adjust nga eskedyul.
Ang mando naglakip sa ubay-ubay nga mga buhatan sa gobiyerno, apan ang ubang frontline offices sama sa panglawas, trapiko, ug palibot magpabilin sa regular nga oras sa trabaho gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes.
Sa sayo pa, gipahiluna ubos sa state of preparedness ni Chan ang Dakbayan sa Lapu-Lapu tungod sa pagdahom nga ang tensyon sa gawas sa nasod mopasaka sa presyo sa mga palitunon ug pletihan sa lokalidad.
Ang austerity measures o pagdaginot nagtumbok sa matag adlaw nga operational expenses, lakip na ang 50 porsiyento nga pagkunhod sa fuel allocation sa matag departamento.
Gisuspende ang overtime work alang sa mga buhatan nga naglihok ubos sa four-day workweek arrangement. Apan gipasabot sa mga opisyal nga ang overtime sa adlawng Biyernes mahimo gihapong tugotan ubos sa dinalian nga mga sirkumstansya, basta aduna kini pagtugot gikan sa mayor ug written justification sa pangulo sa departamento.
Ang overtime sa weekends, weekdays, ug holidays mahimo usab nga tugotan sa mga dinalian nga mga butang, basta adunay pagtugot sa mayor ug rekomendasyon gikan sa department head nga nagdetalye sa kamahinungdanon ug sa espesipikong mga buluhaton nga pagahimuon. / DPC