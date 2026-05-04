4-day workweek gilibkas sa Kapitolyo

Gilibkas na sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang mando niini pagpatuman sa four-day work week aron makadaginot pinasubay sa direktiba sa kaulohan.
Gipahibalo sa Kapitolyo nga gilibkas na ang Executive Order No. 16, S. 2026 nga nagmando sa pagpatuman sa maong arrangement aron makadaginot sa enerhiya tungod sa pagsaka sa presyo sa lana.
Gipasabot sa kagamhanan nga sanglit ni-improve na ang suplay sa lana sa nasod, balik na sab sa regular nga five-day work week ang mga empleyado.
“...with improving conditions, the Provincial Government now moves toward the normalization of operations to further enhance public service delivery, accessibility, and coordination among offices,” saysay sa lagda niini sa Mayo 4, 2026.
Kini agi'g pagsunod sab sa 40-hour work schedule nga gimando sa Civil Service Commission.
Taliwa sa paglibkas sa maong lagda, gimando gihapon ni Gov. Pamela Baricuatro ang pagpaminos sa mga gastohanan ug pagdaginot sa enerhiya sa tanang mga opisina nga ubos sa pagdumala sa Kapitolyo.
“’All offices are directed to continue implementing established energy-saving measures as previously outlined in EO 16,” dugang niini.
Kahinumdoman nga sa Marso gipatuman ang maong pamaagi aron makaabag sab sa nasinating pagsaka sa presyo sa lana tungod sa krisis sa Middle East. / ANV