4-day workweek, gitun-an sa Cebu City

Dili dinalian nga ipatuman sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang upat ka adlaw nga workweek nga gipahibalo sa nasudnong kagamhanan, samtang naniid sa epekto niini sa ubang local government units (LGUs).
Matod ni Cebu City Mayor Nestor Archival, gitun-an sa dakbayan ang posibleng epekto sa maong polisiya sa dili pa modesisyon kon sundon ba ang maong setup alang sa mga empleyado sa City Hall.
Gibutyag ni Archival nga iya nang nahinabi ang mga miyembro sa Cebu Chamber of Commerce and Industry, diin ang uban kanila nipadayag og kabalaka o pagduhaduha bahin sa maong sugyot.
“Dunay pipila ka miyembro sa chamber nga di pabor sa maong setup, apan ato pa kining gikonsiderar,” matod ni Archival.
Dugang niya, gimanduan na ang mga department head sa kagamhanan sa dakbayan sa pagsumiter sa ilang mga sugyot kalabot sa posibleng epekto sa trabaho.
Sumala ni Archival, posibleng duna nay klarong direksyon bahin niini sa dili pa mahuman ang semana.
Kon mapatuman ang upat ka adlaw nga workweek, matod sa mayor nga lugwayan ang oras sa trabaho nga posibleng magsugod sa alas 8 sa buntag ug mahuman sa gabii na aron makompleto ang gikinahanglan nga gidaghanon sa oras sa pagtrabaho.
Bisan pa niini, gipasabot niya nga duna’y mga importante nga opisina nga magpabilin nga bukas bisan kon ipatuman ang 4-day workweek.
Sa pagkakaron, hugot nga gi-monitor sa dakbayan ang kasinatian sa ubang LGUs nga napatuman na niini sa dili pa mohimo og final nga desisyon.
Ang maong sugyot niabot human gipahibalo ni Ferdinand Marcos Jr. niadtong Biyernes nga ang mga opisina ubos sa executive department temporaryong mosagop sa upat ka adlaw nga workweek sugod niadtong Marso 9, 2026.
Kini nga lakang kabahin sa paningkamot sa nasudnong kagamhanan sa pagdaginot og enerhiya taliwala sa nagpadayong panagbangi sa Middle East.
Aron makatabang sa pagkunhod sa konsumo sa krudo ug kuryente, niingon si Archival nga ipatuman sa kagamhanan sa dakbayan ang mga energy-saving measures sa mga opisina sa gobiyerno. / CAV