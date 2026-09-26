4-day workweek ibalik sa Kapitolyo sugod Sept. 28

Ibalik sa Kapitolyo ang upat ka adlaw nga workweek sugod Lunes, Sept. 28, diin ang mga empleyado sa mga naapil nga opisina magtrabaho ubos sa gipagawas nga compressed 40-hour schedule gikan Lunes hangtod Huwebes.
Nagpagawas si Gobernador Pamela Baricuatro og memorandum nga gipetsahan og Sept. 23 nga nagmando sa mga opisina ug empleyado sa Kapitolyo sa pagpatuman sa maong eskedyul isip kabahin sa mga lakang pagdaginot sa paggamit sa enerhiya.
Ubos sa maong eskedyul, ang mga empleyado magtrabaho gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa udto ug ala 1 sa hapon hangtod alas 7 sa gabi-i, Lunes hangtod Huwebes.
Gipahayag sa memorandum nga ang maong eskedyul gipatuman subay sa Executive Order (EO) 16, Series of 2026, nga nagpaila sa mga lakang pagdaginot sa enerhiya sa Kapitolyo.
Samtang, gipahibawo sa Chief of Staff sa Dakbayan sa Sugbo nga si Kenneth Siazar niadtong Lunes, Sept. 21, nga ibalik usab sa City Hall ang upat ka adlaw nga workweek.
Pipila ka opisina sa Kapitolyo ang magpadayon sa ilang naandang eskedyul tungod sa kamahinungdanon sa ilang mga serbisyo.
Kini mao ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO), Cebu Provincial Health Office (CPHO), Provincial Social Welfare and Development Office (PSWDO), Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center (CPDRC), ug Cebu Normal School of Business and Technology (CNSBT).
Ang mga opisina sa Provincial Governor’s Office (PGO), Provincial General Services Office (PGSO), ug Provincial Treasurer’s Office (PTO) gidasig usab nga magtudlo og mga kawani nga magmintinar sa naandang oras sa opisina gikan Lunes hangtod Biyernes.
Magpabilin nga magamit ang upat ka adlaw nga workweek hangtod sa dugang pahibawo.
Una nang gihunong sa Kapitolyo ang compressed workweek ubos sa EO 27, Series of 2026, nga gipirmahan ni Baricuatro niadtong Abril 30.
Kining mga lagda nagsunod sa pahibawo gikan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
Ang Nasyonal nga Kagamhanan maggamit og upat ka adlaw nga workweek alang sa executive department, nga nagtumong sa pagdaginot sa enerhiya tungod sa nagpadayon nga gubot sa Middle East.
Gipuli sa maong mando ang EO 16 ug gitudloan ang mga departamento, opisina ug yunit sa probinsya nga mobalik sa naandang lima ka adlaw nga workweek sugod Mayo 4. / CDF