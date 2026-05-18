4-day workweek sa Lapu, tapuson

Gitun-an karon sa Lapu-Lapu City Government ang posibleng pagtapos sa upat ka adlaw nga workweek arrangement samtang gihingusgan sa mga opisyal ang mga emergency response measure taliwala sa nagpadayon nga problema sa enerhiya ug ekonomiya sa rehiyon.
Gipahibalo kini ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan atol sa miting sa Crisis Management Team niadtong Lunes, Mayo 18, 2026.
Matod niya, gilauman nga mohimo ang City Government og opisyal nga pahibawo sa Hunyo kabahin sa kahimtang sa compressed workweek.
Niadtong Abril 13, gipatuman ang compressed workweek pinaagi sa Executive Order 2026-23-A isip kabahin sa paningkamot sa City Government aron masulbad ang epekto sa nagpadayon nga panagbangi sa Middle East.
Ang mando naglangkob sa pipila ka opisina sa gobiyerno, samtang ang ubang frontline offices lakip na ang health, traffic ug environment
magpadayon sa regular nga oras sa trabaho gikan Lunes hangtod Biyernes, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon.
Apil sa ubang lakang nga gihisgutan sa miting mao ang pagpakusog sa pag-monitor sa presyo sa merkado aron maseguro nga ang bag-ong rollback sa presyo sa diesel mosangpot sab sa pagkunhod sa retail prices sa mga nag-unang palaliton.
Apil sab ang pagpatuman sa pinansyal nga ayuda ug rice subsidies alang sa mga tourism worker, delivery rider, habal-habal driver, mangingisda, vendor, ug public utility vehicle driver nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa gasolina ug gasto sa panginabuhi.
Gihisgutan sab ni Chan ang padayong pagpatuman sa P20 rice program nga nakabenepisyo na sa liboan ka residente pinaagi sa direktang baligya sa konsyumer ug barangay caravan distributions. / DPC